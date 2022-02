Gonzalez è in difficoltà così come la Fiorentina: solo 2 gol e 4 assist in 18 partite

Gonzalez era e rimane un potenziale valore aggiunto della Fiorentina. L’ex Stoccarda é chiamato a tirarsi fuori dal limbo in cui é gradualmente scovolato e che le difficoltà sue coincidano per certi versi con quelle della squadra non è un caso. 18 partite, 2 gol e 4 assist in campionato al netto di tutto ciò che c’è stato intorno. La Fiorentina ha bisogno di aggiungere gol in attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.

