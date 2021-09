Gonzalez convocato ma parte dalla panchina. In difesa Quarta-Igor e Nastasic per un posto dal 1′

Nico Gonzalez non è in perfetta forma anche se Italiano ha deciso di convocarlo e sarà a disposizione, non partirà dal 1′. Ci sarà uno tra Sottil e Saponara il quale sembra partire in vantaggio sul classe ’99. In difesa tre per una sola maglia, accanto a Milenkovic sfida tra Quarta, Igor e Nastasic. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ANTONELLO RISPONDE A COMMISSO: “GUARDI IN CASA SUA. L’INTER HA RISPETTATO TUTTE LE REGOLE”