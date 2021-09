Antonello risponde a Commisso: “Guardi in casa sua. L’Inter ha rispettato tutte le regole”

L’amministrazione delegato dell’Inter Alessandro Antonello ha parlato al “Faccetti Awards” delle parole dette da Commisso sulle regole economiche violate dall’Inter (LEGGI QUI). Questa la risposta di Antonello:

“Non voglio rispondere a Commisso, ognuno deve cercare di capire in casa propria come gestire il proprio club. Noi abbiamo rispettato sempre le regole e dobbiamo cercare di rimanere tutti uniti perché è un momento difficile per il calcio italiano ed europeo. Non è il momento di fare polemica, ma di lavorare tutti insieme per avere tutti i tifosi allo stadio. Invitiamo le autorità ad aprire gli stadi al 100% perché il calcio ha bisogno dei tifosi anche per superare questo momento” conclude Antonello.