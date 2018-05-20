Goleada rossonera, nella festa del Milan c'è gloria anche per Bonaventura
Milan inarrestabile in quest'ultima giornata di campionato. Infatti, alla mezz'ora del secondo tempo, c'è gloria anche per Giacomo Bonaventura, abile a scardinare le maglie della tutt'altro che irrepr...
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2018 19:26
Milan inarrestabile in quest'ultima giornata di campionato. Infatti, alla mezz'ora del secondo tempo, c'è gloria anche per Giacomo Bonaventura, abile a scardinare le maglie della tutt'altro che irreprensibile retroguardia viola prima di beffare un non certo impeccabile Dragowski. Il parziale, a San Siro, è ora di 5-1 per la squadra di Rino Gattuso.