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Golaço di Segre e Venezia in vantaggio sulla Fiorentina

A pochi minuti dal novantesimo è l’ex Torino Jacopo Segre a trovare “il goal della domenica” per il vantaggio del Venezia: bellissimo il destro al volo da distanza siderale che si spegne alle spalle d...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
21 luglio 2018 18:59
Golaço di Segre e Venezia in vantaggio sulla Fiorentina -
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A pochi minuti dal novantesimo è l’ex Torino Jacopo Segre a trovare “il goal della domenica” per il vantaggio del Venezia: bellissimo il destro al volo da distanza siderale che si spegne alle spalle dell’incolpevole Lafont.

Ganriele Caldieron

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