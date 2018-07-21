Golaço di Segre e Venezia in vantaggio sulla Fiorentina
A pochi minuti dal novantesimo è l’ex Torino Jacopo Segre a trovare “il goal della domenica” per il vantaggio del Venezia: bellissimo il destro al volo da distanza siderale che si spegne alle spalle d...
A cura di Gabriele Caldieron
21 luglio 2018 18:59
A pochi minuti dal novantesimo è l’ex Torino Jacopo Segre a trovare “il goal della domenica” per il vantaggio del Venezia: bellissimo il destro al volo da distanza siderale che si spegne alle spalle dell’incolpevole Lafont.
Ganriele Caldieron