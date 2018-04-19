Che gol di Veretout! Il centrocampista è gia un idolo per i tifosi viola

Vi proponiamo lo spettacolare gol che ha realizzato ieri il centrocampista viola Jordan veretout. Il gol è stato quello del parziale 3-2 poi purtroppo ribaltato dalla compagine di Simone Inzaghi. Il 1...

Vi proponiamo lo spettacolare gol che ha realizzato ieri il centrocampista viola Jordan veretout. Il gol è stato quello del parziale 3-2 poi purtroppo ribaltato dalla compagine di Simone Inzaghi. Il 17 viola, che ha già attirato le attenzione di molti club, ha dedicato questo e gli altri gol ai suoi figli ed all'eterno capitano Davide Astori.



https://www.labaroviola.com/labaro_content/uploads/2018/04/Gol-di-Veretout-vs-Lazio.-Fiorentina-Lazio-3-2.mp4