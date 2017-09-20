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Gol della Juventus con Mandzukic su cross di Cuadrado. È 1-0 allo Stadium

Passa in vantaggio la Juventus al 7' minuto della ripresa. Cross dalla destra di Cuadrado, Gaspar si lascia sfilare da dietro Mandzukic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 21:49
Gol della Juventus con Mandzukic su cross di Cuadrado. È 1-0 allo Stadium -
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Passa in vantaggio la Juventus al 7' minuto della ripresa. Cross dalla destra di Cuadrado, Gaspar si lascia sfilare da dietro Mandzukic che di testa non sbaglia. Primo vero tiro in porta della partita e prima rete.

Il secondo tempo si era aperto con la Fiorentina pericolosa grazie a una bella azione di Thereau

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