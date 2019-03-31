Gol del Torino? Prima l'arbitro non vede un rigore per la Fiorentina. Fallo di mano di Djidji in area di rigore
Nel corso del primo tempo c'è stato un episodio molto dubbio a favore del Torino. In un corpo a corpo tra Benassi e Djidji, quest'ultimo tocca la palla con la mano in area di rigore. Sull'azione nasce...
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 17:15
Nel corso del primo tempo c'è stato un episodio molto dubbio a favore del Torino. In un corpo a corpo tra Benassi e Djidji, quest'ultimo tocca la palla con la mano in area di rigore. Sull'azione nasce la rete del pareggio di Baselli. Pasqua non va al VAR perchè secondo gli assistenti il tocco è involontario. Ma l'errore è evidente, dato che la mano del difensore granata è molto larga e il tocco sembra anche essere volontario. Dalla successiva azione nasce il gol di Baselli