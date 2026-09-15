Goian: "Dragusin ha fatto la scelta migliore per sé, a Firenze si vive meglio che in Inghilterra"

L'ex giocatore rumeno ha lodato la scelta di Dragusin

L'ex difensore della nazionale rumena Dorin Goian, attualmente nei quadri dirigenziali, ha promosso a pieni voti il passaggio di Radu Drăgușin alla Fiorentina.

“Si è legato a un club con una tradizione enorme nel calcio italiano. Penso sia stata la mossa migliore per il suo percorso professionale e che questo trasferimento rappresenti un netto salto di qualità”, ha dichiarato ai microfoni di Digisport.ro, mettendo l'accento soprattutto sull'opportunità per il centrale di trovare maggiore spazio in campo.

“Qualità della vita top e ambiente ideale”

Goian ha poi speso parole al miele per la piazza toscana: “Firenze è spettacolare, la cucina non ha paragoni con quella inglese e le condizioni climatiche sono perfette. Radu ha a disposizione il contesto ideale per rendere al massimo”.

“Titolare fisso, non potrà che crescere”

Nonostante un fisiologico calo rispetto ai fasti di un decennio o due fa, la Serie A rimane per l'ex calciatore uno dei tornei più competitivi a livello globale. In quest'ottica, la regolarità di impiego trovata in maglia viola risulterà determinante: “Sta scendendo in campo con continuità e il suo rendimento è destinato a salire costantemente”.