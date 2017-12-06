"Gli interisti devono stare nelle fogne": bufera su JuveTv per l'uscita di Sandro Pellò
“Io sogno di asfaltarli, cancellarli dal pianeta, togliere loro ogni piccolo barlume, desiderio, speranza di essere una squadra normale. Devono stare nelle fogne dove sono stati negli ultimi anni, nei...
A cura di Paolo Lazzari
06 dicembre 2017 17:42
“Io sogno di asfaltarli, cancellarli dal pianeta, togliere loro ogni piccolo barlume, desiderio, speranza di essere una squadra normale. Devono stare nelle fogne dove sono stati negli ultimi anni, nei tombini nascosti al buio”. Così Sandro Pellò (presidente di Comunicazione bianconera) sul canale ufficiale della Juventus, parlando del prossimo "Derby d'Italia". Dichiarazioni che, ovviamente, hanno già scatenato una bufera mediatica, come riporta Fcinter1908.it.