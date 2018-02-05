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Gli esami confermano: nessuna frattura per Biraghi, contro la Juventus ci sarà

Per Cristiano Biraghi, reduce da una gomitata subita nel corso di Bologna-Fiorentina, si è tenuto il peggio in vista dei prossimi impegni di campionato ma, come confermato dagli accertamenti ai quali...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 18:22
Gli esami confermano: nessuna frattura per Biraghi, contro la Juventus ci sarà - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
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Per Cristiano Biraghi, reduce da una gomitata subita nel corso di Bologna-Fiorentina, si è tenuto il peggio in vista dei prossimi impegni di campionato ma, come confermato dagli accertamenti ai quali il terzino si è sottoposto nella giornata di oggi, l'entità del problema sembra assai minore del previsto. Il giocatore, infatti, non ha riportato né fratture né tantomeno altri traumi facciali e, di conseguenza, sarà pienamente arruolabile per la sfida contro la Juventus.

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