Giuseppe Rossi, in corso le visite mediche per il Genoa. Utilizzabile dopo 3 settimane da Ballardini...
Visite mediche in corso in Lombardia per Giuseppe Rossi. L'attaccante atterrato in Italia in mattinata direttamente dagli Stati Uniti è pronto a firmare un contratto con il Genoa sino a fine campionat...
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2017 17:59
Visite mediche in corso in Lombardia per Giuseppe Rossi. L'attaccante atterrato in Italia in mattinata direttamente dagli Stati Uniti è pronto a firmare un contratto con il Genoa sino a fine campionato con opzione per la stagione successiva come ha spiegato anche il suo procuratore Andrea Pastorello. Se le visite dovessero essere superate, il giocatore firmerà subito con il Genoa. Possibile in quel caso un suo utilizzo da parte di Ballardini dopo almeno tre settimane di allenamenti con la squadra.
Fonte: Ansa