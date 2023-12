Giuria comunale riunita per decidere l’azienda che si occuperà della ristrutturazione del Franchi

Tramite un comunicato ufficiale, il comune di Firenze ha reso nota l’avvenuta riunione della giuria comunale atta alla delibera dell’azienda che si occuperà della ristrutturazione del Franchi.

Si è riunita oggi alle 15 la commissione giudicatrice, che ha il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Entro la scadenza del termine di gara – ieri, 11 dicembre alle ore 13 – hanno presentato offerte due concorrenti:

1 ) C.D.S costruzioni s.p.a. Brescia

2) costituendo R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese ) con capogruppo COBAR s.p.a Bari e SAC s.p.a Roma.

La commissione giudicatrice è composta da tre membri: ing. Filippo Cioni (presidente), arch. Giorgio Caselli, ing. Giacomo Parenti.

La commissione si è riunita oggi in seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche e prosegue subito il suo lavoro per l’esame della documentazione contenuta nelle offerte tecniche.

Una volta conclusa questa fase, sarà individuata una data per comunicare il punteggio assegnato alle offerte tecniche e procedere all’apertura delle offerte economiche.

Il bando di gara prevede l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Su un punteggio complessivo di 100, il prezzo vale 10 punti, il tempo 10 punti e l’offerta tecnica 80 punti.

Sarà quindi stabilita la migliore offerta e l’ufficio gare potrà effettuare le verifiche amministrative propedeutiche all’aggiudicazione, che dovrà avvenire entro il 31/12/2023.

BARONE SUL POSSIBILE TRASLOCO DELLA FIORENTINA