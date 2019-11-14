Giulini: "Penso spesso a Davide Astori, manca a tutti. Il Cagliari visto contro la Fiorentina? Il più bello di sempre"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato di Davide Astori:"A Davide penso spesso, gli abbiamo dedicato anche un campo a Betlemme dove giocano i ba...

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato di Davide Astori:"A Davide penso spesso, gli abbiamo dedicato anche un campo a Betlemme dove giocano i bambini palestinesi. Quando presi il Cagliari fu lui a raccontarmi tutto ciò che era e rappresentava il club, nei minimi particolari. Un ragazzo speciale che manca a tutti".

Poi torna sull'ultima vittoria, il 5-2 rifilato proprio alla Fiorentina: "Personalmente è stato il più bel Cagliari che ho visto giocare da quando sono nato, 42 anni fa. Quindi dopo lo storico scudetto e senza nulla togliere a formazioni successive, ma l’ora di gioco con la Fiorentina è stata stupenda".