Giulia Orlandi lascerà la Fiorentina Women's per passare all'Empoli Ladies

Il capitano della Fiorentina Women's, dopo la vittoria del campionato e della Coppa Italia nella scorsa stagione, si trasferirà all'Empoli Ladies

Dopo Gonzalo Rodriguez e Borja Valero un altro capitano potrebbe lasciare la Fiorentina, si tratta infatti di Giulia Orlandi. Il capitano della Fiorentina Women's potrebbe lasciare le compagne con le quali nella scorsa stagione ha conquistato il prestigioso double, campionato e Coppa Italia, per accasarsi all'Empoli Ladies, neo promosso in Serie A.

Una scelta tutt'altro che facile per la Orlandi che, fiorentina di nascita e da sempre tifosa viola, è finalmente riuscita, pochi mesi fa, a realizzare il sogno di cucire lo scudetto sulla maglia della sua squadra del cuore. Il capitano viola, nominata anche Leggiadra Madonna in occasione dell'ultima edizione del Calcio Storico, rinuncerà così alla possibilità di disputare la Champions League.