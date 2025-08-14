Giuffredi (procuratore Parisi): “Fabiano vuole restare a Firenze, giocarsi le chance e dimostrare il suo valore”

La Fiorentina e Pioli hanno grande stima di Parisi e nessun altro club è mai stato preso in considerazione

Mario Giuffredi, procuratore di Fabiano Parisi, ha rilasciato un’intervista sulla pagina Chiamarsi Bomber, parlando della situazione del suo assistito e non solo. Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina e Pioli hanno grande stima di Parisi e nessun altro club è mai stato preso in considerazione. Il giocatore è pronto per la stagione e vuole giocarsi le sue chanches con Gosens. Non ci sono margini per discutere di altre soluzioni, nemmeno in vista del mercato di gennaio, lui sta bene a Firenze e vuole dimostrare il suo valore con questa maglia“.