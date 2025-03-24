Fratello Kean: "Vuole portare la Fiorentina in Champions, non pensa minimamente di lasciare Firenze"

In radio ha parlato il fratello dell'attaccante gigliato che ha detto il suo pensiero riguardo all'annata di Moise

A Radio Bruno è intervenuto il fratello di Moise Kean, Giovanni, che ha parlato del momento dell'attaccante viola: "Sono felice per lui e per adesso sta facendo un'annata bellissima perché aveva una gran voglia di riscattarsi ed era molto arrabbiato per quello che aveva vissuto l'anno scorso. Ero sicuro che avrebbe fatto bene perché lo vedevo dalla faccia, da come è partito e da come gioca ogni settimana. L'ho sentito dopo la partita di ieri sera ed era dispiaciuto per l'eliminazione e voleva segnare anche il terzo gol su rigore perché gli hanno tolto praticamente il pallone dalle mani."

Sulla scelta di Firenze: "Ci abbiamo messo pochissimo a scegliere la Fiorentina perché ci piaceva il progetto e si sta trovando benissimo qui. Non ci aspettavamo un'accoglienza del genere, ma ci sta piacendo un sacco la città e l'ambiente. Moise sente di essere amato e pensa solo a Firenze perché vuole portare la squadra in Champions. Non pensa minimamente di andarsene perché vuole fare la storia alla Fiorentina. Sente l'amore di Firenze e lo contraccambia totalmente in tutto e per tutto."

Sulla Juventus: "Se qualcuno a Torino si mangia le mani? Affari loro, ci dovevano pensare prima, adesso lui è l'attaccante della Fiorentina e vuole giocare per il bene della maglia viola visto che in questa stagione può fare moltissimo."