Giovani, motivati e con tanta voglia di stupire. Nasce la nuova Fiorentina di Stefano Pioli

La rosa più giovane della serie A, un aspetto che piace molto ai tifosi viola. E adesso lo spogliatoio è totalmente nelle mani della società

Giovani e motivati, con la voglia di stupire della Fiorentina baby e del maestro Pioli. Dopo mesi movimentati, riparte finalmente il campionato: può essere il momento giusto per fare le prime valutazioni, non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista motivazionale. Corvino ha costruito uno spogliatoio con un allenatore suo. Ci saranno ovviamente problemi tecnici da risolvere, ma intanto un’idea di Fiorentina c’è. E non è da sottovalutare un altro aspetto che piace tanto ai tifosi viola, quello di essere la squadra con la rosa più giovane della Serie A.

La Repubblica