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Giovani, forti e con i piedi per terra. Mezza Europa invidia Chiesa e Milenkovic alla Fiorentina

Tutta l'Europa li guarda" titola l'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Si parla dei due gioielli viola Federico Chiesa e Nikola Milenkovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 10:11
Giovani, forti e con i piedi per terra. Mezza Europa invidia Chiesa e Milenkovic alla Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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"Tutta l'Europa li guarda" titola l'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Si parla dei due gioielli viola Federico Chiesa e Nikola Milenkovic, diventati già due pilastri della Fiorentina di Pioli. Dall’Inghilterra rilanciano di un interesse per Chiesa da parte di Liverpool, Manchester City e United, anche se per ora l'esterno classe '97 resterà sicuramente in Serie A. Per Milenkovic la Fiorentina ha rifiutato un’offerta dell’Atletico Madrid di circa 30 milioni di euro. Il difensore sarà l'unico rappresentante viola ai Mondiali in Russia e dice di avere i piedi per terra. Giovani, e senza paura: è per questo che tutta Europa li guarda.

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