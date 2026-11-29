Giorni liberi alla squadra? Per Vanoli il problema è di testa, dunque cambio di strategia

Dopo la sconfitta contro l'Udinese, l'allenatore viola concede due giorni di riposo per allentare la tensione

La Fiorentina perde 1-0 contro l'Udinese, ritenuto dalla realtà dei fatti uno scontro diretto per la salvezza e incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-0 contro il Monza. In conferenza stampa, Paolo Vanoli ha dichiarato che, secondo lui, il problema della squadra è di testa. Da questa convinzione nasce la scelta, condivisa con la società, di concedere ai giocatori due giorni liberi e di rinviare almeno per ora, l'ipotesi di un nuovo ritiro. La ripresa è prevista per mercoledì ma domani si prenderà la decisione definitiva, che potrebbe anticipare la ripresa a martedì.

Dopo la sconfitta contro il Monza, la squadra era andata in ritiro a partire da giovedì. In quell'occasione era stato precisato che il ritiro non aveva carattere punitivo, ma dopo il ko contro l'Udinese, Vanoli cambia strategia. L'obbiettivo è dare al gruppo il tempo di staccare, smaltire la tensione accumulata e tornare ad allenarsi con maggiore tranquillità.