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Giornalista a Pioli: "Chi è cresciuto di piú tra Veretout, Pezzella e Simeone?" La risposta: "Biraghi"

Ai microfoni di Premium, nel post partita di Genoa-Fiorentina, l'ex calciatore Riccardo Ferri ha chiesto al tecnico viola chi tra Veretout..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2018 17:57
Giornalista a Pioli: "Chi è cresciuto di piú tra Veretout, Pezzella e Simeone?" La risposta: "Biraghi" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Ai microfoni di Premium, nel post partita di Genoa-Fiorentina, l'ex calciatore Riccardo Ferri ha chiesto al tecnico viola chi tra Veretout, Simeone e Pezzella sia cresciuto maggiormente in questo campionato.

La risposta? Con sorpresa, Pioli ha commentato: "Il quarto, Biraghi"

Un bel complimento per il terzino sinistro che effettivamente sta dimostrando enormi passi avanti in confronto a inizio anno.

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