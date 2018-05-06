Giornalista a Pioli: "Chi è cresciuto di piú tra Veretout, Pezzella e Simeone?" La risposta: "Biraghi"

Ai microfoni di Premium, nel post partita di Genoa-Fiorentina, l'ex calciatore Riccardo Ferri ha chiesto al tecnico viola chi tra Veretout..

Ai microfoni di Premium, nel post partita di Genoa-Fiorentina, l'ex calciatore Riccardo Ferri ha chiesto al tecnico viola chi tra Veretout, Simeone e Pezzella sia cresciuto maggiormente in questo campionato.

La risposta? Con sorpresa, Pioli ha commentato: "Il quarto, Biraghi"

Un bel complimento per il terzino sinistro che effettivamente sta dimostrando enormi passi avanti in confronto a inizio anno.