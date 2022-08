Giorgetti: “Sostituzioni in anticipo no? Prendere appunti perché non risucceda”

In vantaggio per 2-1 e con le bollicine del gioco che stavano svolazzando, la Fiorentina si è trovata al 44’ in superiorità numerica per l’espulsione di Escalante. Cremonese a terra e il tempo si è chiuso con la sensazione che un altro gol viola sarebbe arrivato, con la forza o con lo stinco, con il bel calcio o in mischia. E invece no, la Cremonese si è riorganizzata con due cambi e la Fiorentina è rimasta la stessa immaginando di innescare comunque un decollo per inerzia. E’ aumentata invece l’imprecisione, mentre la concentrazione è diminuita. Sostituzioni in anticipo, no? Prendere appunti, perché non risucceda. Lo scrive La Nazione., firma di Giorgetti.

