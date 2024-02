Giorgetti: “Società nel mirino delle critiche per la prima volta, c’è distacco tra aspettative e realtà”

Il giornalista de La Nazione, Angelo Giorgetti è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, parlando dei problemi che mergono in casa viola in questa fase. Le sue parole:

“C’è un distacco tra le aspettative dei tifosi e la realtà, ma quello che conta alla fine sono sempre i risultati. I risultati di inizio anno dipendevano principalmente dall’immensa intensità, dalla fame con la quale la squadra entrava in campo, anche senza i giocatori migliori che hai in rosa. In questa fase, oltre alla reazione di Vincenzo Italiano, occorre valutare la reazione della società, considerando che questa sia la prima volta in cui è messa sotto il mirino delle critiche. La Fiorentina deve reagire sotto tutti i punti di vista”.

