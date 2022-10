Giorgetti: “Nel calcio ci sono categorie, tra Fiorentina e Lazio ne passano due. Ora si riparte con umiltà”

E’ la solita Fiorentina che in area si dibatte e spreca, questa volta ci sono due categorie di differenza contro un avversario che sa esattemente cosa fare: ha palleggio e velocità per ripartire e dimostrare che il calcio è una cosa seria, non si improvvisa, non si vive solo sull’entusiasmo, la solidità si costruisce negli anni convincendo (o costringendo) i migliori a restare. La Fiorentina ha foga e quando conta sembra improvvisare, la Lazio fa il contrario. E ora che succede? In questi casi si riparte con umiltà, la speranza è che il club sappia finalmente trovarla all’interno di se stesso. Lo scrive Angelo Giorgetti in La Nazione.

