Giordano: "Alla Fiorentina serve una vittoria contro una grande squadra. Chiesa? Non caricatelo di responsabilità"

Bruno Giordano, attaccante della Lazio a cavallo fra gli anni '70 ed '80, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "In questo momento alla Fiorentina manca una vittoria contro una grande che può dar...

Bruno Giordano, attaccante della Lazio a cavallo fra gli anni '70 ed '80, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "In questo momento alla Fiorentina manca una vittoria contro una grande che può dare slancio. Con 3-4 punti in più sarebbe stata in media. Con tanti giocatori nuovi non è facile. Una grande vittoria potrebbe riportare un po’ d’entusiasmo".

Prosegue su Simeone: "Simeone? La sua generosità lo porta a sbagliare il tiro, ma è giovane e può migliorare. Ma il fatto che sia generoso è positivo".

E conclude con un pensiero su Chiesa: "Chiesa? Non vorrei che pagasse sul piano della responsabilità visto che è già la punta di diamante della Fiorentina".