Gimenez, accostato alla Fiorentina, è un obiettivo primario di Farioli per l'attacco del Porto

L'attaccante rossonero non si vestirà di viola

Santiago Gimenez, accostato anche alla Fiorentina, non è partito con i compagni di squadra del Milan alla volta dell'Australia, ufficialmente perché è ancora alle prese con il recupero dall'ultimo infortunio che lo ha condizionato anche ai Mondiali con la maglia del Messico.

L'attaccante sta lavorando a Milanello con l'obiettivo di essere il prima possibile a disposizione di Ruben Amorim, ma sullo sfondo per lui, continua a muoversi il calciomercato. E proprio in queste ore è tornato alla carica per lui il Porto dell'italiano Francesco Farioli.

FARIOLI VUOLE UN ALTRO COLPO

L'interesse del Porto per l'ex-Feyenoord è in realtà datato ad inizio mercato, prima che il club portoghese chiudesse per l'acquisto dell'ex-attaccante proprio del Milan André Silva. I problemi fisici che stanno attanagliando Samu Aghehowa Omorodion hanno però spinto l'allenatore italiano Farioli a chiedere alla società un altro rinforzo in attacco che porti goal e profondità nel reparto. Lo scrive calciomercato.com