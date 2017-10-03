Gilardino finalmente trova squadra, giocherà nello Spezia in serie B. Contratto di due anni

L'ex attaccante della Fiorentina ancora molto amato a Firenze ha finalmente scelto la sua nuova sfida. Giocherà in Liguria

Alberto Giardino ricomincia con lo Spezia. Dopo l’ultima esperienza con la maglia del Pescara, l’attaccante campione del mondo, ha raggiunto l’accordo in mattinata con la squadra allenata da Gallo. Per Gilardino all’età di 35 anni sarà la prima esperienza in Serie B. Per lui due anni di contratto con la squadra ligure e la possibilità di continuare con lo Spezia anche al termine della carriera come allenatore delle giovanili.

Gianlucadimarzio.com