30 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:42

Gibellini: "Paratici ottimo, ma senza società non si va avanti. L'assenza di Commisso una grave lacuna"

Gibellini: “Paratici ottimo, ma senza società non si va avanti. L’assenza di Commisso una grave lacuna”

Redazione

30 Dicembre

Aggiornamento: 30 Dicembre 2025 · 14:22

Il dirigente, Mauro Gibellini, commenta il momento in casa Fiorentina in attesa dell'arrivo di Fabio Paratici

L’ex dirigente sportivo dell’Hellas Verona, tra le altre, Mauro Gibellini, è intervenuto a Radio FirenzeViola : “La società è sempre la componente più importante che ci sia. Paratici è un profilo di alto livello, ha acquisito esperienza internazionale nella sua ultima avventura. Il suo arrivo è una scelta decisiva per il futuro della Fiorentina. Con l’organico che ha la Fiorentina e il suo arrivo, secondo me, si può pensare ad una risalita”. 

Sul mercato: “La Fiorentina non ha bisogno di una rivoluzione, non servono tanti giocatori. Io prenderei 2-3 giocatori mirati. Ora serve gente che venga motivata. Paratici ha così tanta esperienza che sa fare il suo lavoro. Senza società non si va avanti. L’assenza del presidente è una grave lacuna. Non avere la sua vicinanza non è un bene. E’ stato giusto andare a cercare una figura forte come Paratici, per tamponare questa situazioni di difficoltà. Anche se io dico sempre che la figura indispensabile in una società è il proprietario”

