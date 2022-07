Gianluca Di Marzio: “Resta viva la pista Milenkovic per l’Inter: proseguono i contatti”

Dopo la trattativa sfumata per Gleison Bremer, l’Inter continua a muoversi per rinforzare la propria difesa. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, un grande obiettivo della dirigenza nerazzurra, a maggior ragione con la permanenza di Milan Skriniar, è Nikola Milenkovic dalla Fiorentina. Un profilo seguito da tempo dai nerazzurri, con il quale stanno proseguendo i contatti per un’eventuale sbarco in nerazzurro.