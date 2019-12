L’1-4 interno subito contro la Roma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo sette partite senza vittorie. Infatti in 26 gare nell’anno solare 2019 appena 5 vittorie per Montella con la Fiorentina.

In queste ore verrà scelto il sostituto dell’Aeroplanino, un traghettatore fino a giugno, mese in cui l’idea di Commisso è quella di prendere un big. Secondo il famoso giornalista Sky Gianluca Di Marzio, espertissimo di calciomercato, in questo momento è Beppe Iachini il favorito per il dopo Montella.