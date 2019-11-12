Giancarlo De Sisti: "Ribery fondamentale per la Viola, Fiorentina da Europa League"

Anche Giancarlo De Sisti ha riconosciuto l'apporto fondamentale che Ribery ha dato alla Fiorentina.

Giancarlo De Sisti, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a Maracanà, durante TMW Radio. Sulla Viola ha detto:

"Non molti avrebbero detto che la Fiorentina avrebbe fatto una partenza così buona con Ribery, che ha arricchito la fantasia di questa squadra insieme a Chiesa e Castrovilli, che si sta dimostrando un ottimo centrocampista. E' una squadra buona, allenata bene, anche se Montella ha avuto una prova di grande fiducia, perché i risultati della scorsa stagione non erano stati confortanti. Il contributo di Ribery è stato fondamentale. Credo che la Fiorentina farà un buon campionato, magari lottando per un posto in Europa League".

Fonte: Tuttomercatoweb