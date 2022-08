“Già tre anni fa non sapevo chi fosse più forte tra Sottil e Chiesa. Contento che stia trovando continuità”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, Beppe Galli ha parlato dell’attuale momento di forma di Riccardo Sottil in questo inizio di stagione con la maglia della Fiorentina: “Sottil sta giocando con continuità, ma già tre anni fa poteva farlo. Io ai tempi dissi che non sapevo se era più forte lui o Chiesa. Sono contento che lo sta dimostrando. Sottil poteva rimanere tranquillamente a Firenze piuttosto che andare a Cagliari. Come giocatore è uguale a tre anni fa, come maturità è migliorato molto”.