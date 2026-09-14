Ghezzi: "Mastantuono è di un altro livello, Pellegrino può fare 15 gol in campionato con Vanoli"

I due argentini stanno trascinando la Fiorentina

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com è intervenuto l'operatore di mercato Gustavo Ghezzi, esprimendo la propria opinione sui talenti argentini in forza alla Fiorentina.

Il giudizio su Mastantuono e Pellegrino

"Più che una rivelazione, la sua è la conferma di un atleta fuori dal comune. Nonostante abbia compiuto diciannove anni appena venti giorni fa, vanta doti tecniche straordinarie. È un profilo che necessita della giusta pazienza per maturare appieno. Attenzione poi a Pellegrino: sono convinto che riuscirà a timbrare il cartellino almeno quindici volte in stagione".

Le prospettive della Fiorentina

"La società viola ha condotto una campagna acquisti di grande spessore. Disporre in rosa di elementi di questo livello facilita indiscutibilmente il compito del mister. La Fiorentina è destinata a togliersi importanti soddisfazioni, anche perché Vanoli è un allenatore dalle indiscutibili capacità"