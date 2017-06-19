Genoa, se Perin va al Milan si punta tutto su Sportiello. Le alternative..

Dopo il caso Donnarumma, Mattia Perin potrebbe andare a fare il numero 1 del Milan. Il Genoa allora, starebbe pensando...

Come riportato dal quotidiano Il Secolo XIX il Genoa starebbe pensando a Sportiello per il dopo Perin. Il numero 1 dei grifoni infatti, dopo le vicende che hanno visto protagonista Donnarumma, sarebbe vicinissimo al Milan. Sportiello è l'indiziato ideale, in quanto in prestito biennale dall'Atalanta. L'alternative per i liguri sarebbero Cordaz, Cragno e Mannone