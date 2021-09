Genoa-Fiorentina finisce 1-2. Saponara show gol e assist. Terza vittoria consecutiva per i viola

La Fiorentina fa possesso palla e lavora per trovare la via giusta, il Genoa invece attende i viola e prova a colpire in ripartenza. Al 17′ punizione dal limite per legnata di Criscito su Nico Gonzalez, batte Biraghi ma il tiro viene respinto da Sirigu che si fa trovare pronto. Al 25′ Destro recupera palla e tira, Dragowski salva la Fiorentina da una situazione difficile. Castrovilli prova ad arrivare su un traversone ma impatta violentemente contro il palo con il fianco, costretto ad uscire, al suo posto Duncan. Al 31′ Bonaventura attira tutti i giocatori su di lui poi scarica su Nico Gonzalez che sbaglia il controllo e non riesce a colpire visto l’intervento di Criscito. Al 40′ ottima risposta di Sirigu sul gran tiro di Bonaventura. Nei minuti di recupero del primo tempo Destro incorna di testa la punizione battuta ma la palla finisce alta sopra la traversa.

Nico Gonzalez costretto ad uscire per noie muscolari al 45′, al suo posto Saponara. Al 61′ conclusione pazzesca di Saponara, Sirigu non può nulla, 1-0 Fiorentina a Marassi contro il Genoa. Esplode la panchina viola, azzeccato il cambio di Italiano. Al 69′ sassata di Duncan, miracolo di Sirigu. All’88’ eurogol dei viola, assist di tacco di Saponara per Bonaventura, il centrocampista marchigiano la mette nell’angolino. 2-0 Fiorentina a Genova contro il Genoa. Al 96′ fallo di Igor su Badelj, è rigore. Criscito spiazza Dragowski e firma l’1-2 rossoblù. Finisce 2-1 per la Fiorentina a Marassi.

