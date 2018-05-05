Genoa: i convocati. Contro la Fiorentina cinque assenze importanti per infortunio
Il Genoa avrà 5 indisponibili contro la Fiorentina, ovvero Izzo e Laxalt inseguiti in passato dal club viola ed inoltre Pereira, Migliore e Rigoni.Ecco i convocati: 1 Perin, 2 Spolli, 4 Cofie, 8 Berto...
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2018 19:55
Il Genoa avrà 5 indisponibili contro la Fiorentina, ovvero Izzo e Laxalt inseguiti in passato dal club viola ed inoltre Pereira, Migliore e Rigoni.Ecco i convocati: 1 Perin, 2 Spolli, 4 Cofie, 8 Bertolacci, 10 Lapadula, 11 Taarabt, 13 Rossettini, 14 Biraschi, 16 Galabinov, 17 El Yamiq, 19 Pandev, 20 Rosi, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Bessa, 38 Zima, 40 Omeonga, 44 Veloso, 45 Medeiros, 49 Rossi, 87 Zukanovic, 88 Hiljemark.