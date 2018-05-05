Genoa: i convocati. Contro la Fiorentina cinque assenze importanti per infortunio

Il Genoa avrà 5 indisponibili contro la Fiorentina, ovvero Izzo e Laxalt inseguiti in passato dal club viola ed inoltre Pereira, Migliore e Rigoni.Ecco i convocati: 1 Perin, 2 Spolli, 4 Cofie, 8 Berto...

A cura di Redazione Labaroviola 05 maggio 2018 19:55

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