Di Gennaro: "Badelj via a gennaio? Prenderei Barak dell'Udinese per sostituirlo, ma costa già tanto"

Intervistato dal Corriere fiorentino, Antonio Di Gennaro ha parlato del mercato viola a gennaio: "Il problema di questa Fiorentina è uno. E bello grosso: la sostituzione di Badelj. Per questa squadra...

Intervistato dal Corriere fiorentino, Antonio Di Gennaro ha parlato del mercato viola a gennaio: "Il problema di questa Fiorentina è uno. E bello grosso: la sostituzione di Badelj. Per questa squadra uno così è necessario e in panchina non c’è un altro così. La mia preoccupazione è che Corvino non riesca a prenderne uno adesso, ma secondo me se c’è da fare un investimento invernale è proprio in quel ruolo. Per il presente e per il futuro. Chi prenderei? Barak dell’Udinese sarebbe un gran colpo ma temo costi troppo ormai. Considerando, invece, il regime di autofinanziamento del club penso che Viviani della Spal sia un acquisto a buon prezzo".