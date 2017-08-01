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Gene Gnocchi ironico: "Tifosi viola pronti a pagare subito la clausola rescissoria di Corvino"

Gene Gnocchi ironico sul suo profilo twitter, pensando alla Fiorentina: "Appello dei tifosi fiorentini: diteci a quanto ammonta la clausola rescissoria di Corvino che la paghiamo subito", ha scritto i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 15:56
Gene Gnocchi ironico: "Tifosi viola pronti a pagare subito la clausola rescissoria di Corvino" -
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Gene Gnocchi ironico sul suo profilo twitter, pensando alla Fiorentina: "Appello dei tifosi fiorentini: diteci a quanto ammonta la clausola rescissoria di Corvino che la paghiamo subito", ha scritto il comico.

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