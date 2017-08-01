Gene Gnocchi ironico: "Tifosi viola pronti a pagare subito la clausola rescissoria di Corvino"
Gene Gnocchi ironico sul suo profilo twitter, pensando alla Fiorentina: "Appello dei tifosi fiorentini: diteci a quanto ammonta la clausola rescissoria di Corvino che la paghiamo subito", ha scritto i...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 15:56
Gene Gnocchi ironico sul suo profilo twitter, pensando alla Fiorentina: "Appello dei tifosi fiorentini: diteci a quanto ammonta la clausola rescissoria di Corvino che la paghiamo subito", ha scritto il comico.