GdS su Kayode: "Il giorno dei sogni! Prima la convocazione in Nazionale, poi il 3-0 al Chelsea"

L'ex viola riceve la tanto attesa chiamata in Nazionale, poi la vittoria schiacciante sui Blues

Giornata da ricordare per Michael Kayode, protagonista di una doppia soddisfazione che certifica la crescita dell'ex viola. Nel pomeriggio è arrivata la tanto attesa prima convocazione in Nazionale, un riconoscimento inseguito a lungo e arrivato dopo l'importante percorso compiuto dal classe 2004 nel suo anno e mezzo in Premier League. In serata, poi, l'esterno italiano ha festeggiato nel migliore dei modi, contribuendo al netto successo del suo Brentford contro il Chelsea.



Le Bees hanno infatti travolto i Blues con un 3-0 che rappresenta la peggior sconfitta stagionale per la squadra londinese. Un risultato che permette al Brentford di conquistare la seconda vittoria del campionato, mantenendo allo stesso tempo l'imbattibilità dopo le prime cinque giornate. Sono così 9 i punti in classifica per la squadra di Kayode, ormai diventato uno dei beniamini della tifoseria.



Al termine della partita, durante il consueto giro di campo per celebrare il successo, tra i tifosi del Brentford sono comparse anche diverse bandiere dedicate all'esterno, compresa quella italiana. Un ulteriore segnale di quanto Kayode sia riuscito a entrare nel cuore del pubblico in poco tempo, diventando uno dei simboli della squadra.



La chiamata dell'Italia era un traguardo che Kayode aspettava da tempo. L'ex viola aveva sperato di poter entrare nel giro della Nazionale già nella passata stagione, quando nei primi mesi del 2025-26 era rimasto nella discussione per il riconoscimento di miglior terzino destro della Premier League. In Inghilterra ha infatti confermato le qualità che aveva già mostrato a Firenze, aggiungendo ulteriore continuità e personalità al proprio gioco.



Il suo rendimento non si limita alla fase difensiva: Kayode si è distinto anche per la capacità di incidere in attacco e per alcune caratteristiche particolari, come le celebri rimesse laterali dalla distanza, con cui spesso prova a creare pericoli nell'area avversaria. Un'arma che lo ha reso ulteriormente riconoscibile anche in Premier League.



Prima di spiccare il volo verso Londra, Kayode aveva collezionato 31 presenze in Serie A con la Fiorentina, lasciando il club viola per misurarsi con il campionato inglese. Un percorso di crescita che lo ha portato a sentirsi sempre più a suo agio nel massimo campionato inglese, fino a diventare un elemento importante del Brentford.



La sua crescita aveva attirato anche l'attenzione dell'Inter, che la scorsa estate aveva mostrato interesse nei suoi confronti. Alla fine, però, Kayode ha scelto di proseguire la propria avventura con il Brentford, firmando un rinnovo di contratto fino al 2032. Ora, dopo la consacrazione in Premier, è arrivata anche la prima chiamata dell'Italia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.