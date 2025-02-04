Gazzetta: “Zaniolo pronto a rilanciarsi, per la Fiorentina è lui il vice-Kean”

Zaniolo accolto con entusiasmo a Firenze

Nicolò Zaniolo è stato accolto con entusiasmo a Firenze, pronto a rilanciarsi con la maglia viola. Ha scelto il numero 17 e potrebbe debuttare lunedì contro l'Inter, giocando sulla trequarti o come alternativa a Kean. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, considera questo ritorno un nuovo inizio: ha accettato subito la proposta, convinto dal progetto e dalle parole di Palladino, che gli ha chiesto umiltà e determinazione. Arriva in prestito oneroso per 3,2 milioni con diritto di riscatto a 15,5 milioni, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, più 2 milioni di bonus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-fiorentina-inter-la-gara-maledetta-avra-un-inizio-insolito-questa-partita/287575/