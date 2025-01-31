Gazzetta: "Zaniolo alla Fiorentina in prestito oneroso con diritto che può diventare obbligo a 16 milioni"

Mancano gli ultimi dettagli prima del via libera

Mancano gli ultimissimi dettagli e il via libera definitivo, ma Nicolò Zaniolo è già pronto a diventare un calciatore della Fiorentina. La chiave della trattativa è la risoluzione del prestito del giocatore fra Atalanta e Galatasaray, con la Fiorentina che lo ingaggia direttamente dal club turco con la stessa formula della Dea, ovvero un prestito oneroso e diritto di riscatto sui 16 milioni che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate alle presenze. L’accordo dei viola con il calciatore e già stato trovato e quando ci sarà i definitivi via libera, inizierà lo Zaniolo-day. Palladino si prepara così ad accogliere il suo nuovo jolly offensivo, con l'ex Roma che tornerà a Firenze pochi mesi dopo il lungo inseguimento dell'estate scorsa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-il-napoli-vuole-chiudere-oggi-per-comuzzo-sara-decisiva-la-volonta-del-giocatore/286919/