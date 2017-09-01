Gazzetta, voto 6 al mercato viola. Corvino vende bene ma gli acquisti saranno all'altezza?
L'analisi della Gazzetta, Firenze è in subbuglio e la tifoseria sbotta. Ma il mercato secondo la rosea è sufficiente
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 10:02
La Gazzetta dello Sport da i voti al mercato della squadre di serie A, ecco quello che scrive sulla Fiorentina e sul mercato di Corvino:
"Firenze è in subbuglio la tifoseria: va dato atto però a Corvino di aver massimizzato le entrate per il sacrificio dei big, ora bisognerà vedere se la nouvelle vague sara all’altezza"