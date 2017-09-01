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Gazzetta, voto 6 al mercato viola. Corvino vende bene ma gli acquisti saranno all'altezza?

L'analisi della Gazzetta, Firenze è in subbuglio e la tifoseria sbotta. Ma il mercato secondo la rosea è sufficiente

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 10:02
Gazzetta, voto 6 al mercato viola. Corvino vende bene ma gli acquisti saranno all'altezza? -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Corvino
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La Gazzetta dello Sport da i voti al mercato della squadre di serie A, ecco quello che scrive sulla Fiorentina e sul mercato di Corvino:

"Firenze è in subbuglio la tifoseria: va dato atto però a Corvino di aver massimizzato le entrate per il sacrificio dei big, ora bisognerà vedere se la nouvelle vague sara all’altezza"

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