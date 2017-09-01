Gazzetta, voto 6 al mercato viola. Corvino vende bene ma gli acquisti saranno all'altezza?

L'analisi della Gazzetta, Firenze è in subbuglio e la tifoseria sbotta. Ma il mercato secondo la rosea è sufficiente

A cura di Redazione Labaroviola 01 settembre 2017 10:02

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