Gazzetta, Vlahovic vale 100 milioni ma deve cederlo subito. Futuro? Vuole club da Champions

Tra poche settimane si aprirà il mercato invernale. La posizione di Dusan è chiara: vuole portare la Fiorentina in Europa e poi andarsene. La posizione di Commisso invece non ha ancora contorni certi. Davanti a un’offerta indecente la società viola potrebbe accettare di aprire una trattativa. Oggi Vlahovic è un bomber da 100 milioni. Non un euro in meno. È chiaro che se il gioiello serbo dovesse andarsene a giugno, cioè a un anno dalla scadenza del contratto la Fiorentina dovrebbe “accontentarsi” di 60-65 milioni. In Italia si parla di un interessamento della Juve. Di sicuro in Inghilterra il serbo ha tanti ammiratori. L’interessamento dell’Arsenal è concreto. Anche il City aveva detto in sondaggio mettendo sul piatto 70 milioni. Ma Dusan piace in ogni angolo del mondo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

