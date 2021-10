Gazzetta, Vlahovic nuovo “caso Chiesa”: l’entourage non accetta la cessione a gennaio

In attesa di nuove norme la Fiorentina resta alle prese con il caso Vlahovic. Il giocatore dopo la bellissima esperienza con la nazionale serba è a disposizione di Italiano. Dusan è deciso a continuare a essere protagonista e a scaraventare palloni in rete. Ma non ha per il momento nessuna intenzione di parlare del suo futuro. Difficile che Vlahovic e i suoi manager accettino di discutere una cessione nel prossimo mercato invernale. La sensazione è che chi rappresenta il giocatore abbia già un accordo di massima con un club che punta a portarlo a casa alla scadenza naturale del contratto o nella peggiore delle ipotesi nella campagna acquisti estiva. A patto che la Fiorentina accetti di venderlo alla metà della sua attuale valutazione. Commisso sta rivivendo il sofferto percorso che ha accompagnato il caso Chiesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

