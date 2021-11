Gazzetta, Vlahovic, la Juve lo vuole a gennaio, la Fiorentina ostacola. I viola vogliono incassare 60-70 milioni 

Dusan Vlahovic, la Juventus non ha mai mollato la presa sul centravanti serbo. Vlahovic nella lista centravanti è il primo. I contatti sotterranei nelle ultime settimane sono stati molti, dopo l’approccio con la società anche con l’entourage. I suoi agenti hanno incontrato diverse società senza un’intesa. Vlahovic chiede 6 milioni netti ma il problema per la Juve è la richiesta della Fiorentina. Commisso non vuole darlo alla Juve. La situazione è surreale. Probabile asta già a gennaio. La Juve vorrebbe anticipare i tempi delle squadre inglesi. La Fiorentina spera di incassare 60-70 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

