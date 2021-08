Gazzetta, Vlahovic, la Fiorentina ha rifiutato 50 milioni dall’Inter ma occhio all’extra-budget

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’Inter ha offerto 50 milioni alla Fiorentina per Dusan Vlahovic, avance però respinta dalla dirigenza della Fiorentina almeno per ora. I nerazzurri non possono investire più di 55 milioni occhio però all’arrivo dell’extra-budget che potrebbe far presentare all’Inter una maxi-offerta.

