Gazzetta, Vlahovic ha scelto di restare alla Fiorentina. Rinnovo? Entro settembre, nodo clausola

Tutti pazzi per Dusan. Erano in molti a guardare con curiosità l’inizio di campionato di Vlahovic, è uno che non si accontenta. La nuova stagione è iniziata con la voglia di crescere ancora. C’è la questione di allungamento del contratto. Il gioiello serbo ha fatto muro davanti alle offerto che sono arrivate da altri club. Voleva restare almeno un altro anno a Firenze. Vlahovic aveva dato la sua promessa al presidente Commisso. Ed entro settembre tutto lascia credere che arriverà la sospirata nuova firma. Ch garantirà al giocatore un ingaggio da tre milioni netti a stagione (che arriverebbero a 4,5 se Dusan restasse almeno altri 4 anni in maglia viola) a fronte di una clausola rescissoria che gli permetterebbe di sentirsi libero di valutare la strada facendo il suo futuro. Durante il ritiro Vlahovic e il suo procuratore avevano individuato questa clausola in 70 milioni. Trovando disponibilità su questa cifra da patte della dirigenza viola. Ma i numeri del mercato estivo hanno spinto la Fiorentina a chiedere di portarla ameno a 80 milioni. Ma un accordo dovrebbe essere trovato in tempi brevi. Comunque prima di Natale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

