Gazzetta, Vlahovic è carichissimo: per Italiano il mancato rinnovo è solo un leggero fastidio

“L’ho visto carico, gasatissimo e con la stessa incredibile fame di sempre. Per me è tutto a posto”. Due giorni fa Italiano aveva già fatto capire cosa intendeva fare con Vlahovic. Continuare a puntarci declassando il caos contrattuale intorno al serbo da enorme guaio a leggero fastidio. Fin quando vestirà la maglia viola ed almeno per altri due mesi e mezzo Vlahovic deve essere una risorsa. La principale per giunta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, ZIRONELLI: “ITALIANO PERFETTO PER FIRENZE. BORGONOVO E DUNGA DUE CAMPIONI DEI MIEI ANNI”