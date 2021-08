Gazzetta, Vlahovic contro la Roma ci sarà, tutto rimandato alla prossima settimana: Commisso vuole tenerlo

All’Olimpico ci sarà anche Dusan Vlahovic. Non c’è il tempo per perfezionare un trasferimento da 70-80 milioni e neppure per mettere la firma sull’allungamento del contratto. Tutto è rimandato ai primi giorni della prossima settimana. La partita è aperta. Commisso ha intenzione di tenere almeno un altro anno il gioiello serbo.

Il club inglese ha trovato un’intesa con il procuratore dell’attaccante serbo ma non ha ancora presentato un’offerta scritta. Anche se si parla di una possibile proposta da quasi ottanta milioni più bonus. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

