Gazzetta, Vlahovic alla Juventus? No, non è questo il tempo per la collezione di stelle

La Juventus per Icardi è una soluzione ideale, mentre per i bianconeri la grande questione sul tavolo è il contratto. Icardi a Parigi guadagna circa 10 milioni a stagione, cifra proibitiva per la Juve che porterebbe il 9 argentino al livello dello stipendio di De Ligt. Possibile? Sì ma solo se Ronaldo trovasse la stretta di mano proprio con il PSG. Vlahovic e dzeko sono altri nomi che raccolgono consensi. Non è questo il tempo per le collezioni di stelle. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

